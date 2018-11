ASSE : L’OL est prévenu, cette force verte fait mal

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Dans un mouchoir de poche au classement, Lyonnais et Stéphanois s’affronteront pour la suprématie régionale mais aussi pour se rapprocher du podium.

La saison dernière, l’Olympique Lyonnais avait déroulé dans le Chaudron, avant de se faire accrocher à la dernière minute à domicile, grâce à un but de Mathieu Debuchy. Le latéral stéphanois est toujours sur sa lancée de sa belle fin de saison dernière, et se retrouve désormais avec le titre de latéral le plus efficace en terme d’actions décisives par minutes, devant Thomas Meunier ou Kenny Lala. Des passes décisives sur des centres et des buts amenés par un défenseur, il s’agit de l’une des forces de l’ASSE avant le derby.

« Dans l’élaboration du jeu par les côtés, Mathieu est important. J’aime bien que les latéraux participent. Dans le jeu, on leur demande d’attaquer », a souligné Jean-Louis Gasset, conscient d’avoir en son effectif un joueur non seulement appliqué défensivement, mais très efficace quand il s’agit de porter le danger. L’Olympique Lyonnais sait au moins à quoi s’attendre, alors que le repli défensif de ses joueurs offensifs n’a pas toujours été son point fort depuis le début de la saison.