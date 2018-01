ASSE : L'ASSE déclare la guerre pour un attaquant vedette !

Dans : ASSE, Mercato, OGCN, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne a plusieurs dossiers en cours, et même si le plus chaud, à savoir la signature de Stefan Mitrovic, a capoté samedi soir en raison d'un souci physique du défenseur, d'autres pistes sont toujours en cours et mobilisent les dirigeants de l'ASSE. L'un d'eux fait même l'objet d'une grosse bataille à distance avec l'OGC Nice, il s'agit de la possible venue de Paul-Georges Ntep. L'attaquant de Wolfsburg plait énormément à Jean-Louis Gasset, et l'ancien joueur de Rennes serait même la priorité numéro 1 des Verts.

Dans Le Progrès, on affirme ce dimanche que l'AS Saint-Etienne va tout faire pour le convaincre de venir à l'ASSE plutôt que de rejoindre la Côte d'Azur. « Paul-Georges Ntep tient la corde. C’est un autre international, preuve que Gasset veut taper fort, mais la concurrence est là, avec Nice qui discute avec son club Wolfsburg », précise le quotidien régional. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo mettent donc le paquet afin de réussir à offrir cet attaquant dont l'AS Saint-Etienne a clairement besoin si l'on s'en tient à ce que l'on a vu lors de la première partie de saison. A moins que le retour de Robert Beric soit finalement la solution gagnante.