ASSE : L'ASSE confirme le décès de William Gomis

Dans : ASSE, Ligue 1.

Dans un communiqué, l'AS Saint-Etienne a confirmé que William Gomis était bien la deuxième victime d'un règlement de comptes intervenu dans la nuit de dimanche à lundi dans le VAR. L'ASSE a cependant précisé que le jeune défenseur de 19 ans n'était plus au club depuis le mois de juin dernier.

« L’AS Saint-Étienne a eu l'immense tristesse d'apprendre le décès tragique de William Gomis, survenu la nuit dernière. Apprécié de ses anciens coéquipiers et de ses éducateurs pour ses qualités humaines, le jeune joueur, qui aurait eu 20 ans en décembre prochain, a effectué toute sa formation au club où il était arrivé à l'âge de 15 ans. Il était issu de la promotion 1998, celle d'Arnaud Nordin, Mahdi Camara, Cyril Martin-Pichon, Ronaël Pierre-Gabriel et Anthony Maisonnial, autant d'amis avec lesquels il a partagé de grandes joies et suivi son apprentissage. Aspirant puis stagiaire, il a quitté l'ASSE en juin dernier après son cycle de formation de cinq ans. Ce solide et longiligne défenseur a notamment contribué, lors de la saison 2017-2018, à l'accession de l'équipe réserve au Championnat de National 2. Dirigeants, entraîneurs, joueurs et salariés du club sont profondément affectés par la disparition brutale de William et présentent leurs plus sincères condoléances à sa famille », précise l’AS Saint-Etienne.