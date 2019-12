ASSE : Khazri trop gros ? Un effort est demandé

Dans : ASSE.

Wahbi Khazri n'a marqué qu'un seul but cette saison en Ligue 1 avec l'AS Saint-Etienne. La condition physique de l'attaquant tunisien n'est pas considérée comme optimale par certains.

On ne sait pas ce que Wahbi Khazi a mangé lors des fêtes de Noël mais on espère que le joueur de l’ASSE n’a pas écouté RMC. Les oreilles de l’attaquant des Verts ont cependant dû siffler puisqu’il a été la cible de Jonatan MacHardy, le virulent consultant de ce média, lequel s’est attaqué à la forme, ou plutôt aux formes, de Wahbi Khazri. Un sujet récurrent puisqu’en début d’année, l’international tunisien avait été accusé d’avoir 10 kilos de trop, rien que ça, par Daniel Riolo après le match contre le PSG. Quelques mois plus tard, on remet le couvert.

Khazri à Merano, l'ASSE doit insister

Car Jonatan MacHardy estime que Khazri n’a pas vraiment réglé ce souci et qu’il doit rapidement corriger le tir pour le plus grand bonheur de l'AS Saint-Etienne. « Pour Noël, je souhaite à l’AS Saint-Etienne que Wahbi Khazri fasse un petit stage à Merano et que le frère de Ryad Boudebouz s’en aille des Verts, pour qu’on voit enfin le vrai Ryad Boudebouzà l’ASSE. Franchement, je pense vraiment qu’une cure à Merano pour Khazri, ce serait bien », a confié le consultant, sans pitié avec le joueur stéphanois. Il est vrai que l'exemple donné par Steve Mandanda, qui a retrouvé son meilleur niveau après une spectaculaire perte de poids, donne des idées à tout le monde, même si l'attaquant des Verts ne paraît tout de même pas très épais.