ASSE : Jouer le maintien, les Verts doivent éviter ce gros bug

Après avoir côtoyé le podium de la Ligue 1, l'AS Saint-Etienne se retrouver à la 14e place au classement au moment de la trêve hivernale. Avec 8 points d'avance sur le barragiste, les Verts sont à l'aise, mais...

Avec seulement quatre points pris lors des six derniers matchs de Ligue 1, l’ASSE traverse un vrai trou d’air et après la défaite de samedi à Strasbourg, la formation entraînée par Claude Puel se retrouver dans la seconde partie du classement. Bien évidemment, les Verts ont encore une grosse avance sur la zone rouge, mais ils ont tout intérêt à ne pas se rater au moment de la reprise car cela pourrait devenir compliqué. Comme l’explique Rodolphe Montagnier, consultant pour Envertetcontretous. fr, l’effectif stéphanois n’est pas taillé pour la bataille pour le maintien.

Et le journaliste d’expliquer pourquoi l’AS Saint-Etienne doit se relancer de manière parfaite ou presque. « Maintenant, il faut surtout récupérer les blessés, mais ce qui m'inquiète, c'est l'état d'esprit. Le ressort de l'intégration semble cassé. Tous les jeunes pouvant sortir cette saison ont joué, il va falloir trouver autre chose pour booster à nouveau ce groupe. Le retour des blessés peut insuffler une nouvelle dynamique et une autre concurrence dans le groupe. Mine de rien, les Verts sont quatorzièmes ! Je ne suis pas trop inquiet concernant le maintien, mais il faut relancer la machine. On est rentré en hiver, et on sait que c'est une période décisive. Il faudra sortir la tête de l'eau à ce moment-là car cette équipe n'est formatée pour jouer le maintien, et pourrait se trouver réellement dans le dur », prévient Rodolphe Montagnier. Pour rappel, à la reprise, l’ASSE recevra deux fois de suite en Ligue 1, à savoir Nantes et Nîmes. L’occasion de faire le plein de points afin de continuer tranquillement la saison.