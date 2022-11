ASSE : Ivre à l'entraînement, les Verts le virent

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

C'est une triste nouvelle car elle concerne un jeune joueur a qui l'on promettait un bel avenir. Mais du côté de l'AS Saint-Etienne, on ne veut plus entendre parler de Charles Abi après un sérieux incident.

Agé de 22 ans, Charles Abi, le jeune attaquant de l’ASSE, vit des mois difficiles, puisqu’il s’entraînait jusqu’à la semaine passée avec la réserve des Verts. Mais désormais l’avenir de celui qui avait été prêté à Guingamp la saison passée va s’écrire loin de Geoffroy-Guichard, puisqu’il a été mis à pied et que les dirigeants stéphanois ont également demandé à la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel de valider une sanction définitive contre le joueur. Pour justifier cette décision radicale, un événement intervenu il y a un peu plus de deux semaines dévoile Le Progrès. Tôt le matin, le dimanche 16 octobre, Charles Abi a eu un accident de voiture, percutant un poteau électrique juste à l’entrée du centre sportif Robert-Herbin. Pas de quoi l’empêcher de se présenter à l’entraînement, alors qu’au moment la jeune femme présente dans la voiture dormait dans le véhicule.

L'ASSE veut virer Charles Abi

#Loire #Asse Football - Ligue 2. Alcool et accident de voiture : Charles Abi mis à pied par l’Asse https://t.co/ruTWPjWmwP — Le Progrès Loire (@Leprogresloire) November 2, 2022

Afin de comprendre ce qu’il se passait, les dirigeants des Verts ont demandé au médecin de club de faire subir un contrôle d’alcoolémie à Charles Abi, lequel était positif. Ce test a été confirmé par un autre contrôle fait un peu plus tard, le joueur étant donc venu en état d’ébriété après son accident. Du côté de l’AS Saint-Etienne, on a rapidement signifié au joueur qu'il ne pouvait plus s'entraîner avec ses coéquipiers, et mercredi dernier, il a été officiellement mis à pied par l'ASSE. Ce jeudi, une nouvelle réunion est prévue dans le Forez pour savoir comment terminer cette relation contractuelle.