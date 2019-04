ASSE : Herbin rassure les Verts, l’OM n’est pas un danger

Dans : ASSE, OM, Ligue 1.

Agacée par le report de son match à lundi, l’AS Saint-Etienne s’en est finalement bien sortie.

Pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, les Verts ont dominé le Nîmes Olympique (2-1) grâce aux buts de Rémy Cabella et Robert Beric. Mais c’était loin d’être une formalité pour les hommes de Jean-Louis Gasset, bousculés par des Crocos toujours aussi entreprenants. Résultat, l’ancien joueur et entraîneur stéphanois Robert Herbin, ravi pour son équipe de coeur, s’avoue quand même déçu pour le promu.

« On a assisté à un match intéressant et rythmé, avec un bon engagement de part et d'autre, a commenté le spécialiste pour Le Progrès. Les Verts se sont comportés correctement, cela fait trois points de plus. Mais pour tout vous dire, j'ai eu un peu de peine pour les Nîmois qui n'ont jamais baissé les bras. Cela fait partie de l'ADN du club. Ils se sont bien dépensés, ont montré un beau visage. Ils sont tombés sur Ruffier qui nous a sorti deux ou trois trucs et à la fin, ils se sont fait piéger par Beric. »

Le défaut de l’OM

Voilà comment l’ASSE a chipé la quatrième place de Ligue 1 à l’Olympique de Marseille qui, selon Robert Herbin, ne devrait pas menacer les Verts. « Il reste huit matchs, je n'ai pas l'impression que les Marseillais vont revenir, a-t-il estimé. Leur comportement manque de cohésion alors qu'à Saint-Etienne, les joueurs, en plus d'être de qualité, produisent un football dynamique et collectif. » Avec un point de retard, l'OM n'a pourtant pas dit son dernier mot.