ASSE : Herbin envoie un signal fort aux Verts

Dans : ASSE, Ligue 1.

Suite à la belle victoire de l'AS Saint-Etienne contre le FC Nantes (3-0), Robert Herbin a tenu à applaudir le collectif des Verts.

Après une défaite rageante dans le derby contre Lyon (0-1) et une triste élimination en Coupe de la Ligue à Nîmes (1-1, 2-4 tab), le club stéphanois était attendu au tournant face à Nantes vendredi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la troupe de Jean-Louis Gasset a parfaitement réagi. En faisant exploser en plein vol une équipe de Nantes pourtant en pleine forme, l'ASSE s'est relancée avant une fin d'année 2018 délicate, et des matchs contre Bordeaux, l'OM ou Nice. Provisoirement dans le Top 5 de la Ligue 1, la formation du Forez a clairement les armes pour se battre pour les places européennes en fin de saison. Tout cela grâce à un collectif qui prend forme petit à petit, d'après les dires de Robert Herbin.

« Tout le monde a applaudi cette victoire. Les Verts ont été entreprenants. On a senti chez eux le désir de se racheter. Je pense qu’ils avaient encore en mémoire leur élimination en coupe. Tout s’est décanté en seconde mi-temps avec trois buts très purs. Avant le coup d’envoi, je m’attendais à un match assez difficile et au final, j’ai noté un grand écart entre les deux équipes. Rapidement, j’ai constaté que les Nantais étaient en difficulté. Début octobre, Vahid Halilhodzic avait repris une équipe moribonde. Son arrivée avait stimulé les Nantais. Voilà pourquoi je ne m’attendais pas à cet effondrement. Mais il faut dire que les Verts ont fait un match exemplaire aussi bien techniquement que collectivement. Il y avait de la cohésion. C’était quasiment parfait. À partir du moment où ils se sont montrés efficaces, les visiteurs ont été étouffés. D’ailleurs, Stéphane Ruffier n’a pas eu beaucoup d’arrêts à faire. Il aurait pu éventuellement fumer un petit cigare. Pour les notes, je suis partagé. Collectivement, cette équipe a démontré qu’elle était capable de réagir et de produire un très bon football. Même s’il y a quelques petits écarts entre les performances des uns et des autres, même s’il y a eu de très beaux gestes, j’ai décidé de mettre un 6 à tous les joueurs de l’ASSE. C’est une façon pour moi de leur envoyer un signal. La motivation collective m’a bien plu », a lancé, dans Le Progrès, la légende des Verts, qui pense donc que Sainté ne doit plus se baser sur ses individualités, comme Khazri ou Cabella, mais plus sur son collectif, pour réussir une très belle saison.