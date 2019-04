ASSE : Hatem Ben Arfa chez les Verts, Roland Romeyer passe aux aveux

Dans : ASSE, Mercato, Rennes.

Dans un récent entretien, Hatem Ben Arfa avait dit ce qu’il pensait du football pratiqué en France, estimant que, en dehors du PSG, aucune équipe ne l’emballait. Toutefois, le meneur de jeu du Stade Rennais avait noté une exception pas forcément attendue, avouant que l’AS Saint-Etienne s’appuyait sur un projet de jeu cohérent et un entraineur de qualité. Des louanges qui sont arrivées jusqu’aux oreilles de Roland Romeyer, flatté par ce compliment, mais pas au point d’imaginer que l’ancien joueur de l’OL, de l’OM ou du PSG ne soit la future recrue vedette du mercato.

« C’est flatteur et ça prouve que l’ASSE est un club attractif, non? Mais il ne nous a pas toujours montré qu’il nous aimait. Je me souviens d’un match qu’il avait gagné à lui seul avec Nice (1-4, le 27 septembre 2015). Une partie du public l’avait même applaudi quand il était sorti du terrain. Un transfert chez nous ? Pour cela, il faudrait que trois conditions soient réunies. 1. Qu’Hatem Ben Arfa ne soit plus un joueur du Stade Rennais. 2. Que Jean-Louis Gasset souhaite le recruter. 3. Que le club puisse se l’offrir », a livré le patron de l’AS Saint-Etienne dans les colonnes de L’Equipe. Des conditions qui risquent de rendre ce transfert impossible, Ben Arfa ayant un salaire particulièrement copieux, le Stade Rennais ayant fait exploser sa masse salariale pour le convaincre.