ASSE : Geoffroy-Guichard fait rêver le Brésil avec son avalanche

Dans : ASSE, Ligue 1.

Arrivé cet été en provenance de l’Udinese, Gabriel Silva (26 ans) n’a pas choisi l’AS Saint-Etienne par hasard.

Le latéral gauche s’est engagé pour trois ans en sachant parfaitement où il mettait les pieds. En effet, le Brésilien connaissait déjà l’ambiance et la ferveur de Geoffroy-Guichard. Il faut dire que le joueur notamment passé par Palmeiras, Grenade et le Genoa a beaucoup entendu parler de l’ASSE dans son pays natal, où les supporters stéphanois sont connus pour leur célébration des buts.

« En Italie, ceux du Genoa étaient plus chauds que ceux de l’Udinese, de Novara et de Carpi. Mais ici, à Saint-Étienne, l’ambiance est magnifique, a confié Gabriel Silva à But. Le club est connu pour ça au Brésil, pour sa ferveur, pour la façon qu’ont les supporters de fêter les buts en faisant "l’avalanche". Au Brésil, ceux du Gremio font ça aussi. J’adore l’ambiance que mettent les supporters à Geoffroy-Guichard. Ils me rappellent ceux de Palmeiras. C’est chaud là-bas aussi ! » A croire que le public de Saint-Etienne est célèbre dans le monde entier.