ASSE ‍: Gazidis réussit déjà un joli coup au mercato

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Après son rachat par Kilmer Sports, l’AS Saint-Etienne revoit ses ambitions et sa stratégie. Le club stéphanois mettra l’accent sur l’évolution de ses jeunes, d’où le rebondissement en cours sur le dossier Mathis Amougou qui n’est plus annoncé sur le départ.

Chez les supporters de l’AS Saint-Etienne, personne ne regrettera les départs de Bernard Caïazzo et de Roland Romeyer. Les anciens propriétaires des Verts n’avaient plus les moyens de faire avancer le club stéphanois. Et s’étaient retrouvés dans le viseur des fans depuis de longues années. Autant dire que leurs successeurs sont accueillis à bras ouverts. D’autant que le groupe Kilmer Sports, qui arrive avec une belle réputation, pourrait vite régler un problème en interne.

Amougou devrait finalement rester

La nouvelle direction va effectivement s’attaquer au cas Mathis Amougou, révèlent nos confrères de Peuple Vert. Considéré comme l’un des plus grands espoirs de l’AS Saint-Etienne, le milieu de 18 ans n’a disputé que deux matchs avec l’équipe première cette saison. Le jeune talent s’entraîne pourtant régulièrement avec les professionnels. Mais pour l’objectif de la montée en Ligue 1, l’entraîneur Olivier Dall’Oglio a privilégié des joueurs plus expérimentés. De quoi agacer les agents de Mathis Amougou qui ont envisagé son départ. Le Stéphanois a été proposé à plusieurs clubs et notamment en Allemagne.

La tendance était donc à une séparation sachant que le club, avant le rachat, était en quête de liquidités. Mais l’arrivée de Kilmer Sports a changé la donne. Désormais aux commandes, le président Ivan Gazidis souhaite faciliter le développement des jeunes du centre de formation. Et Mathis Amougou fait partie des éléments à accompagner la saison prochaine. Il n’est donc plus question d’un départ pour l’international U18 tricolore qui devrait obtenir du temps de jeu en Ligue 1. Bien sûr, le natif du Blanc-Mesnil et son entourage seront attentifs aux choix d’Olivier Dall’Oglio en début de saison.