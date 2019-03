ASSE : Gasset va partir, Balbir est prêt à prendre les paris !

Dans : ASSE, Ligue 1, Mercato.

En fin de contrat avec l’AS Saint-Etienne à l’issue de la saison, Jean-Louis Gasset sera automatiquement prolongé s’il termine dans le top 6. Largement envisageable sur un plan sportif, mais l’ancien coach du MHSC pourrait partir, même s’il atteint son objectif. En effet selon Denis Balbir, tout n’est pas rose entre l’homme à la casquette et sa direction, et cela sent clairement le roussi dans l’optique de la saison prochaine. De plus, l’éventuel retour de Laurent Blanc sur un banc pourrait pousser Jean-Louis Gasset à le suivre…

« Le paramètre personnel aura aussi son importance. Il peut y avoir une petite usure chez Jean-Louis Gasset. Il se murmure que tout n’est pas rose entre le coach des Verts et certains de ses dirigeants. Même s’il y a l’Europe et les moyens, un entraîneur a besoin de se sentir en confiance. Quand à l’inverse il tombe sur des dirigeants butés ou qui pensent autrement que lui, ça peut jouer. Enfin, il y a le paramètre Laurent Blanc à ne pas négliger. Si le « Président » a des projets, peut-être que Jean-Louis Gasset sera tenté de le suivre… A l’heure actuelle, parler de l’avenir de Jean-Louis Gasset, cela revient à marcher sur des œufs. Si je dois vraiment donner mon avis, je ne pense pas que le coach stéphanois continuera l’aventure la saison prochaine. En tout cas, je ne le vois pas resigner pour deux ou trois ans » a confié le journaliste de But Football Club, prêt à miser sur un départ de Jean-Louis Gasset à l’issue de la saison.