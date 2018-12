ASSE : Gasset fixe le cap et dévoile les objectifs des Verts

Dans : ASSE, Ligue 1.

Jean-Louis Gasset, entraîneur de l'ASSE, après le nul à Nice (1-1) : « Avant le match, avec une équipe où pas mal de joueurs manquaient, on aurait signé pour un point. Mais après avoir mené 1-0 à onze contre dix et vu les arrêts du gardien, on se dit qu'on aurait pu gagner. À l'arrivée, on stoppe une mauvaise série à l'extérieur. On a fait un bon match. C'est un résultat équitable. On va essayer de le bonifier avec la réception de Dijon, en espérant finir la phase aller avec 30 points et un match en retard. En ce moment, on ne fait que des matchs improbables. Nice doit jouer à dix, puis nous aussi. Aujourd'hui, on a eu des qualités et des défauts, donc on n'a pris qu'un point. Les jeunes ont bien répondu, il faut qu'ils continuent ! La 5e place ? C'est une place européenne. Beaucoup d'équipes comme Bordeaux, Rennes, Lille et Montpellier peuvent prétendre à cette place. Nice est aussi un prétendant. Avoir fait match nul chez un concurrent direct est une bonne chose. Ensuite, il faudra faire une deuxième partie de saison très forte comme la saison dernière pour pouvoir être européens en fin de saison », a-t-il lancé sur le site de l'ASSE.