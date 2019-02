ASSE : Gasset a un gros problème à Saint-Etienne

Dans : ASSE, Ligue 1.

Jean-Louis Gasset, entraîneur de l'ASSE, après la victoire à Dijon (1-0) : « Il faut souligner l’état d’esprit du groupe et la maîtrise technique dont il a fait preuve. On a eu la possession et on n’a pas pris de but. En seconde période, on s’est créé plusieurs situations. On aurait pu se rendre le match plus facile. La blessure de Gabriel Silva ? C’est une malédiction ! Tous les joueurs qui peuvent jouer à ce poste de latéral droit sont victimes de blessures très graves. Celle de Gabriel Silva a l’air d’être très sérieuse... Il va passer des examens ».