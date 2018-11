ASSE : Furieux, les Verts sont écoeurés du sale tour joué à leurs supporters !

Dans : ASSE, Coupe de la Ligue, Coupe.

Prévu mercredi soir au stade des Costières, le 16e de finale de la Coupe de la Ligue entre le Nîmes Olympique et l'AS Saint-Etienne a finalement été reportée à une date ultérieure, la pelouse étant gorgée d'eau suite aux énormes intempéries connues depuis la veille. Car même si une bâche protégeait la pelouse nîmoise, l'intensité de la pluie a mis à mal cette précaution dès qu'il a fallu mettre le terrain à découvert. Et ce jeudi, dans un communiqué, l'ASSE a fait part de sa colère concernant ce report de dernière minute, qui a plombé ses supporters, alors qu'il était prévisible.

« L’AS Saint-Etienne regrette vivement les conditions dans lesquelles le report de son match, comptant pour les 16e de finale de la Coupe de la Ligue ce mercredi 31 octobre à Nîmes, a été décidé. Le club ne conteste pas le bien-fondé de cette décision, compte tenu de l’état du terrain, des conditions climatiques et de la nécessité de préserver l’intégrité physique des joueurs mais déplore le manque d’anticipation et les tergiversations de la Ligue de Football Professionnel. Alors que le département du Gard avait été placé, dès la veille de la rencontre, en vigilance orange pluie-inondation pour toute la journée d’hier et jusqu’à 22 heures, cette absence de professionnalisme a obligé les deux clubs à prendre toutes les dispositions nécessaires pour organiser et disputer cette rencontre.

En outre, de nombreux supporters stéphanois ont effectué une grande partie du déplacement jusqu’à Nîmes pour finalement apprendre, deux heures avant le coup d’envoi du match, que celui-ci ne pourrait pas se dérouler. L’ASSE partage leur colère et leur frustration en constatant une nouvelle fois que leur engagement n'est pas pris en compte. Plusieurs d’entre eux ont en effet posé un jour de congé et consenti des efforts financiers pour pourvoir encourager leur équipe loin de Saint-Etienne. La LFP n’a pas mesuré les conséquences d’une décision tardive et unilatérale. Le club compte défendre auprès de la LFP ses intérêts et ceux de ses supporters », indique, dans un communiqué l'AS Saint-Etienne, qui va déjà devoir attendre la nouvelle date fixée par la commission des compétitions pour ce match de Coupe de la Ligue.