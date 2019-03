ASSE : Faites taire Khazri ! Gasset n’en peut plus

Dans : ASSE, Ligue 1.

Lors de la défaite contre le LOSC (0-1) dimanche dernier, l’AS Saint-Etienne n’a pas seulement perdu trois points en Ligue 1.

A cause de leur nervosité, les Verts ont vu l’arbitre Mikael Lesage expulser Jean-Louis Gasset, Mathieu Debuchy et Wahbi Khazri. Résultat, la commission de discipline a infligé trois matchs de suspension à l’entraîneur, un seul au latéral droit et trois dont un avec sursis à l’international tunisien. On peut dire que l’addition est lourde pour l’ASSE, qui devra vite retrouver son calme.

« On doit tous retrouver de la sérénité, et moi le premier, a reconnu Gasset. Un garçon comme Mathieu n’a pas l’habitude de s'énerver, mais il a été provoqué. Il aurait pu seulement recevoir un avertissement verbal. Enfoncer le clou en l’expulsant à la fin comme cela… C’est la frustration, oui. La frustration de vouloir faire un bon résultat et de ne pas y parvenir. A partir du moment où l’on a pris le but, on n’était plus trop lucides. Ce qui explique les cartons rouges de la fin de match. »

Khazri recadré

Compréhensif avec Debuchy, le coach l’est beaucoup moins concernant l’expulsion de Khazri pour contestation et excès d’agressivité envers l’arbitre. « La mienne est logique. Pour Wahbi, c’est normal aussi. Il le sait et on ne fait que le lui dire. Là, il va pénaliser l’équipe, et, en plus, il aura un match de sursis, a regretté le technicien. J’espère qu’il ne prendra plus d’avertissement cette saison. A 28 ans, il doit réfléchir. » Autrement dit, l’attaquant stéphanois ne doit pas suivre le mauvais exemple donné par son entraîneur…