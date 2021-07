ASSE : Denis Balbir détruit le moral des supporters

Dans : ASSE.

Défait en préparation face à Clermont (3-2), l’ASSE n’a pas rassuré ses supporters.

Ni Denis Balbir, qui a tenu à prévenir tout le monde qu’il ne fallait pas trop rêver pour la saison à venir. Le journaliste ouvertement passionné par les Verts ne s’en cache pas dans sa chronique sur But, le fait de perdre cette rencontre face à un promu n’est pas si anecdotique que cela. L’ASSE ne s’est pas renforcée cet été, et la saison passée a déjà été délicate, même si le sprint final avait permis à Claude Puel de placer son équipe au chaud dans le milieu de tableau. Il ne faudra toutefois pas attendre de miracle prévient l’ancien journaliste de Canal+, pour qui l’énorme chantier sera de mettre sur pied une défense qui tient la route, sans quoi cela risque d’être les portes ouvertes en Ligue 1.

« On ne peut pas dire que la défaite est anecdotique, mais parfois, une défaite permet de rester concentré avant le démarrage de la Ligue 1. Les supporters savent que la saison sera difficile. Le staff est conscient des lacunes de l’effectif. Chaque match est un nouvel enseignement. Les lacunes restent les mêmes depuis un certain temps. On ne peut pas se permettre d’encaisser trois buts face à un promu. On ne retient pas tant la défaite, mais surtout la défense fragile. En tout cas, l’axe de travail numéro un doit être la défense. Grâce à elle, l’équipe doit être plus sereine, pourrait mieux construire ses actions, gagner plus de rencontres, ou au moins ne pas les perdre », a livré Denis Balbir, dans un discours qui ne risque pas de provoquer l’engouement. Si ce n’est celui du dossier de la vente du club du Forez, toujours en discussions mais pas plus avancé que cela ces dernières semaines. Mais pour se donner les moyens de voir l’avenir un peu plus positivement, la cession du club semble pour le moment la seule solution, même si Claude Puel va surtout essayer, de son côté, de s’appuyer sur un centre de formation toujours aussi performant pour révéler de nouveaux éléments.