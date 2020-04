ASSE : Moukoudi, belle vente ou joueur d'avenir, la question se pose

Dans : ASSE.

Arrivé libre à Saint-Etienne, Harold Moukoudi était annoncé comme le successeur de Loïc Perrin, et un dernier rempart solide pour l’avenir des Verts.

En six mois toutefois, l’ancien havrais n’a jamais réussi à s’imposer à Saint-Etienne et a été très rapidement prêté par Claude Puel, qui l’a envoyé en D2 anglaise. Malgré des débuts catastrophiques avec un but contre son camp dès son deuxième match, l’international camerounais a progressivement redressé la barre pour s’imposer à Middlesbrough et devenir un titulaire indiscutable avant l’interruption des matchs. Prêté sans option d’achat, Moukoudi devrait donc revenir dans le Forez, mais selon Sport Witness, le club anglais risque de se mettre à table en fin de saison avec les dirigeants de l’ASSE, pour discuter d’un transfert définitif.

Les Verts ne devraient pas s’y opposer, surtout que la perspective d’une belle plus-value est possible. Il y a plus d’un an, Moukoudi était évalué à 10 ME et avait failli rejoindre Aston Villa pour cette somme. Désormais, son jeune âge (22 ans), son profil parfait pour l’Angleterre, sa marge de progression et son contrat longue durée jusqu’en juin 2023 pourraient permettre à Saint-Etienne de récupérer au moins 5 ME sur un joueur acheté gratuitement, et qui a tout de même été très critiqué après ses six premiers mois. A moins que l’idée de lui redonner sa chance la saison prochaine ne soit aussi étudiée, sachant que Saliba va partir et que Perrin a de plus en plus de mal à tenir le rythme.