ASSE : Daniel Riolo envoie la facture à l'ASSE, âmes sensibles s'abstenir !

Dans : ASSE, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne savait que le match face au Paris SG, vendredi soir au Parc des Princes, ne serait pas une partie de plaisir. Mais avec les absences de Neymar et Kylian Mbappé, l'espoir existait un petit peu de ne pas servir de punching-ball à au PSG. Hélas pour les Verts, au final les joueurs parisiens se sont facilement imposés 4-0 et pour Daniel Riolo ce n'est pas vraiment cher payé pour l'équipe de Jean-Louis Gasset.

« On le sait, même sans ses stars, Neymar et Mbappé, au Parc, le PSG est facile. 4-0, le score peut même sembler sévère. Gasset avait aligné une défense à cinq, mais ça n’a servi à rien. Son équipe n’a rien présenté de bon. Certes, la première période sera jugée positive, mais c’est plus parce que Paris était moyen. L’état d’esprit global des Verts a globalement ressemblé à de la résignation. Dans ces cas là, on sort toujours des excuses moisies. "Le peno du 2/0 nous a flingué" ! Bah oui, ok. Mais cette grotesque façon de défendre, de bourrin, alors que Cavani n’allait même pas pouvoir reprendre le ballon, on en parle ? Pour le reste, à part Khazri, c’est faible. Diony court mais affiche un QI foot et une technique, très limités. M’Vila joue à deux à l’heure, Salibur est avant tout un athlète. Cette équipe de Sainté est plutôt clinquante sur le papier, mais depuis le début de saison, pour ceux qui se souviennent de cette boisson, elle ressemble plus à du Canada Dry ! Si le PSG avait joué la première période comme la seconde, Sainté pouvait même revenir dans le Forez avec une grosse valise », fait remarquer, sur son blog, le journaliste de RMC.