ASSE : Daniel Riolo a déjà un avis tranché sur Julien Sablé

Dans : ASSE, Ligue 1.

L’état de grâce est d’ores et déjà fini pour Julien Sablé, qui n’a pris qu’un point en trois matchs et ne semble pour le moment pas en mesure de changer le visage de son équipe, en pleine perdition. Nettement battus à Bordeaux, les Verts risquent de passer un mois de décembre inquiétant à cette allure-là, et Daniel Riolo n’épargne déjà pas le nouvel entraineur de l’ASSE. Outre la situation confuse qui règne au club, les inspirations tactiques de l’ancien milieu de terrain n’ont clairement pas séduit le polémiste de RMC.

« A Saint-Étienne, je crois que le mal est profond, et que la théorie du 'choc psychologique' n'est plus quelque chose qui marche. Si la seule idée de Sablé, le nouveau coach, c'est de bétonner ; il n'ira pas très loin... Est-ce que Gasset est juste venu comme prête-nom par rapport aux diplômes qu'il a et que Sablé n'a pas, pour regarder, ou est-ce qu'il va aussi amener quelque chose comme coach ? Je ne sais pas. En tout cas, le mal me semble très profond dans cette équipe stéphanoise », a résumé un Daniel Riolo très pessimiste pour l’avenir à court terme des Verts. Il n’est pas le seul, l’ASSE semblant surtout attendre le marché des transferts pour essayer d’endiguer le mal.