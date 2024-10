ASSE ‍: Dall’Oglio prend un terrible risque

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Reims, Yunis Abdelhamid a posé ses valises à Saint-Etienne cet été. Mais le début de l’aventure est compliqué pour le défenseur marocain, qui bénéficie toutefois du soutien d’Olivier Dall’Oglio.

Homme de base du Stade de Reims ces dernières années en Ligue 1, Yunis Abdelhamid a quitté la Champagne l’été dernier. En fin de contrat, le défenseur central de 37 ans a signé à Saint-Etienne, où Olivier Dall’Oglio voulait quelques renforts d’expérience au moment de retrouver l’élite. Le début de saison de l’ancien Rémois est néanmoins compliqué dans le Forez, où ses prestations ne sont pas à la hauteur des attentes. Preuve de la déception des supporters de l’ASSE, Geoffroy-Guichard n’a pas hésité à siffler massivement Yunis Abdelhamid à sa sortie lors du match contre Lens à quelques minutes de la fin.

Des sifflets qui ont agacé l’entraîneur Olivier Dall’Oglio, lequel n’a pas manqué de le faire savoir. « Je suis très en colère, vraiment. On a vu deux kops qui nous soutenaient même dans les dernières secondes du match. Mais quand je vois des gens avec des écharpes du club s'en prendre à l'un de mes joueurs, cela me met hors de moi » s’est emporté l’entraîneur de l’ASSE, sur la sellette depuis le début de la saison en raison des mauvais résultats de son équipe, mais qui reste néanmoins droit dans ses bottes et au soutien de ses joueurs.

Dall'Oglio défend Abdelhamid et critique les supporters

En agissant ainsi, Dall’Oglio joue à un jeu dangereux avec les supporters des Verts selon le site Peuple Vert. « Dall'Oglio a pris la décision de s'en prendre à son public, qu'il juge injuste, en choisissant de défendre son défenseur. L’entraîneur stéphanois prend le risque de rester solidaire de son capitaine. Espérons que ce dernier lui rende rapidement la confiance qui lui a été accordée. Le crédit d'Olivier Dall'Oglio pourrait s'effriter rapidement en cas de résultats négatifs » juge le site spécialisé, pour qui Abdelhamid et Dall’Oglio sont maintenant dans le même bateau. Et le public stéphanois ne manquera pas de leur rappeler si les résultats ne sont pas bons dans les semaines à venir.