ASSE ‍: Dall’Oglio out, Saint-Etienne fonce vers un ancien du PSG

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne n'y arrive pas depuis son retour en Ligue 1. Les Verts ont subi une humiliation historique sur la pelouse de Nice, qui ne devrait pas rester sans conséquences pour Olivier Dall’Oglio.

Saint-Etienne pensait certainement vivre un retour en Ligue 1 plus serein. Mais les Verts font face à de grandes difficultés. La défaite à Nice 8 buts à 0 va rester encore très longtemps dans les mémoires. Le board stéphanois devrait d'ailleurs prendre des décisions fortes dans les prochaines heures. Et l'avenir d'Olivier Dall’Oglio s'assombrit dans le Forez, même s'il a récemment été prolongé suite à la montée en Ligue 1 en fin de saison passée. Selon les informations de But Football Club, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne sera très probablement remplacé vu le début de saison des Verts.

Dall’Oglio, l'AS Saint-Etienne ne manque pas d'idées pour le remplacer

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AS Saint-Étienne (@asseofficiel)

Le média indique en effet que Saint-Etienne a déjà des idées en tête pour se payer les services d'un nouvel entraîneur, capable de changer les choses et d'assurer un maintien dans l'élite. Le profil de Zoumana Camara est en tête de liste. Libre de tout contrat, l'ancien entraineur des U19 du PSG pourrait donc être l'homme recherché, surtout qu'il a déjà évolué à Sainté et en connait donc le contexte. Camara souhaite aussi entrainer au plus haut niveau et un début en Ligue 1 à Saint-Etienne a de quoi le séduire. Autre entraineur à plaire à Saint-Etienne ? Patrick Vieira, qui se cherche une nouvelle aventure sur un banc depuis son départ de Strasbourg et qui officie sur DAZN depuis quelques semaines. Enfin, Willy Sagnol est également courtisé. Mais l'ancien international français est encore sous contrat avec la Géorgie et sera très difficile à déloger. A moins d'une offre impossible à refuser, il ne devrait donc pas remplacer Olivier Dall’Oglio sur le banc de l'AS Saint-Etienne.