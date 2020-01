ASSE : Coté au mercato, Bouanga attend les offres de pied ferme

Dans : ASSE.

Après son excellent début de saison, Denis Bouanga risque d’être sollicité pendant le mercato hivernal. Un scénario auquel l’ailier de l’AS Saint-Etienne est préparé.

Une sortie par la petite porte de l’Europa League et une décevante 14e place en Ligue 1… Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’AS Saint-Etienne a raté sa première partie de saison. Plusieurs cadres comme Yann M’Vila et Wahbi Khazri n’ont pas répondu aux attentes. Pas plus que certaines recrues, à commencer par Ryad Boudebouz. Heureusement pour eux, les Verts peuvent compter sur l’autre renfort offensif Denis Bouanga, déjà auteur de sept buts et trois passes décisives en championnat. Des statistiques qui mettent le Franco-Gabonais en avant pendant ce marché des transferts. Mais a priori, les éventuelles propositions ne changeront pas ses plans.

« Il y aura peut-être des offres au mercato d'hiver mais je ne partirai jamais à la mi-saison, a assuré l’ancien Nîmois à France Bleu Saint-Etienne Loire. Je ne veux pas être coupé dans mon élan et aussi abandonner mon équipe. Pour l'instant, mon objectif est de rester à Saint-Etienne. Pourquoi partir alors que je me sens bien ici ? Cela fait chaud au cœur d'entendre son nom scandé par le Chaudron, comme contre Monaco. Ma mère est déjà venue. Mon père va bientôt venir. Après, il faut quand même garder les pieds sur terre et se remettre en question, qu'il y ait victoire ou défaite. » Un départ ne sera pas non plus envisagé du côté de l’ASSE, qui ne peut pas se priver de son principal atout offensif.