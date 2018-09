ASSE : Confiant, Khazri parle d’une raclée contre le PSG

Dans : ASSE, PSG, Ligue 1.

Accrochée par Montpellier et Amiens sur un score nul et vierge, l’AS Saint-Etienne doit vite relancer la machine.

Même si Rémy Cabella est annoncé incertain, les Verts ont d’autres armes dans le secteur offensif. A commencer par Wahbi Khazri qui a évoqué le déplacement au Parc des Princes vendredi (20h45). En conférence de presse, l’international tunisien a certifié qu’il ne craignait pas le Paris Saint-Germain. Tout en prévenant les médias en cas d’éventuelle déroute stéphanoise…

« C'est compliqué de tout mettre sur un match contre le PSG, au Parc des Princes, et de se comparer à eux. On espère arriver à les faire douter. Si on perd cinq ou six à zéro, cela ne signifiera pas que Saint-Etienne joue le maintien, a imaginé l’ancien Rennais. Peur de la raclée ? Pas forcément. Il ne faut pas se dire qu'on y va sereins. Mais on ne les craint pas non plus. Si on peut prendre un point ou les trois, on ne va pas se gêner. »

Khazri conseille ses coéquipiers

« Il faudra se montrer solidaires, bien regroupés et solides défensivement, a conseillé Khazri. Les Parisiens ont une possession de balle au-dessus de la moyenne. On n'aura donc pas beaucoup le ballon et quand on l'aura, il ne faudra pas trembler car ce ne sera également pas évident sur le plan offensif. Même si tout n'est pas encore parfait offensivement, cela s'est joué à rien devant Amiens. Il ne faut donc pas tout jeter. » Autre motif d’espoir pour les Verts, le possible turnover du coach parisien Thomas Tuchel entre la trêve internationale et le début de la Ligue des Champions.