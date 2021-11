ASSE : Claude Puel reçoit un soutien légendaire

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Sous le feu intensif des critiques, Claude Puel a reçu le soutien d'un joueur légendaire dans l'histoire des Verts, Hervé Revelli. Ce dernier est convaincu que Puel va sauver la place de l'ASSE en Ligue 1.

S’il y a bien un entraîneur qui doit se sentir bien seul actuellement dans notre Championnat de L1, c’est évidement Claude Puel. Aux commandes d’une équipe stéphanoise qui va de déception en déception, le coach français a compris que les dirigeants de l’ASSE avaient visiblement l’intention de vendre au plus vite, sans réellement savoir comment et à qui, et que les supporters n’attendaient qu’une chose, sa démission. Les nuits de Claude Puel doivent donc être courtes, car ce dernier est lui fermement convaincu que son équipe a les moyens de faire nettement mieux que cette 20e et dernière place au classement de Ligue 1 veut bien le dire. Cependant, le coach stéphanois n’est pas seul, puisque ce mardi, se confiant au Dauphiné, Hervé Revelli a dit toute la confiance qu’il avait en Claude Puel pour réussir à maintenir les Verts dans l’élite du football français. L’ancien attaquant international tricolore de l’AS Saint-Etienne, qui a lui-même été entraîneur, est venu soutenir l’actuel manager de Sainté.

Claude Puel va sauver l'AS Saint-Etienne

Du haut de ses 75 ans, Hervé Revelli affiche son soutien total à Claude Puel. « Je suis pour ceux qui soutiennent le club, pour le gars qui va sauver l’ASSE. Je pense que Claude Puel va nous sortir de là, c’est l’homme de la situation. Une relégation ? Je n’y pense même pas. Je ne vois pas les Verts en deuxième division. Quand on regarde l’ensemble des matches de championnat, je regarde les équipes avec nous en bas et celles du milieu de tableau et je me dis que ce n’est pas possible. On va souffrir mais on va s’en sortir », estime l’ancien joueur stéphanois, qui a gagné 7 titres de champion de France et quatre éditions de la Coupe de France sous le maillot des Verts, étant même élu joueur de l’année en 1969. De quoi apporter un gros réconfort à l'actuel entraîneur de l'AS Saint-Etienne.