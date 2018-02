ASSE : Chauds, les Verts sont prêts à manger du lion contre l'OL

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Mathieu Debuchy, latéral droit de l'ASSE, après la victoire à Angers (1-0) : « Il y a de quoi être satisfait ce soir. On voulait obtenir quelque chose ici, mais on savait que ça serait difficile car Angers voudrait se révolter après la petite fessée qu’ils ont reçue au dernier match. On a voulu poser notre jeu même si ça n’a pas toujours été facile, mais on a fait preuve d’un état d’esprit remarquable. Tout le monde s’est battu pour garder ce résultat ! Ça fait quelques matchs qu’on prend des points il faut continuer sur cette lancée. Maintenant, il faut récupérer et se concentrer pour le derby qui nous attend le week-end prochain »