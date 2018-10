ASSE : Chasser le duo OL-OM, c'est l'objectif des Verts

Dans : ASSE, Ligue 1, OL, OM.

Cinquième de Ligue 1 à la trêve, l’ASSE réalise un début de saison correct, tenant le rythme des deux favoris pour le podium, à savoir l'OL et l'OM.

Mais malgré cet excellent départ sur le plan comptable, les hommes de Jean-Louis Gasset refusent de dévoiler officiellement leur objectif dans ce championnat. Sur l’antenne de France Bleu Saint-Etienne, le capitaine Loïc Perrin a simplement indiqué qu’il souhaitait tenir le rythme des équipes de haut de tableau le plus longtemps possible. Même si pour cela, il est conscient qu’il faudra régler des problèmes défensifs de plus en plus préoccupants au fil des matchs.

« Derrière le PSG, c'est ouvert. Il ne faut pas décrocher de ce haut de tableau. Et puis après on verra… Nos problèmes défensifs ? C'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à travailler. Le plan de jeu du coach fait qu'on prend un peu plus de risque qu'avant. Mais c'est comme ça aussi que nous prenons du plaisir. Les équipes nous étudient bien. Et puis il y a de plus en plus de joueurs qui se projettent très vite vers l'avant » a confié Loïc Perrin, très en difficulté personnellement sur la pelouse de Lille samedi après-midi et qui devra retrouver son meilleur niveau si les Verts veulent espérer réaliser quelque chose cette saison. Prochaine échéance dans deux semaines avec la réception du Stade Rennais…