ASSE : Cet adjoint qui a rendu ce transfert impossible

Ancien grand espoir du Paris Saint-Germain, Hervin Ongenda a disparu progressivement des radars après des choix de carrière discutables, et surtout des performances qui ne lui ont jamais permis de répondre aux attentes. L’attaquant actuellement sans club depuis son départ de Zwolle n’a que 22 ans, mais il ne croule pas sous les propositions, en raison d’un comportement jugé trop souvent irresponsable. Néanmoins, un rebond à Saint-Etienne cet hiver aurait été possible pour le Franco-Congolais, qui est très proche de Yann M’Vila.

Le milieu de terrain arrivé cet hiver a murmuré aux oreilles des dirigeants stéphanois la possibilité de faire signer Hervin Ongenda afin d’effectuer un pari offensif. Toutefois, comme le raconte Le Parisien, il y a dans le staff technique un certain Ghislain Printant, ancien entraineur du SC Bastia, et qui avait eu le jeune attaquant dans son groupe avec la formation corse. La cohabitation s’était très mal passée, et Printant avait même confié qu’Ongenda était « le pire joueur qu’il ait croisé ». Autant dire que cette possible arrivée est rapidement tombée à l’eau.