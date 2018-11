ASSE : Ces mesures, Gasset en a ras la casquette

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Interdiction, quota de places insuffisants, et désormais mesure disciplinaire, les supporters stéphanois ne découvriront toujours pas cette saison le Groupama Stadium de l’Olympique Lyonnais. La mesure est tombée ce mercredi, et en réponse à des allumages de fumigènes lors du match à Nîmes, les supporters de l’ASSE ont été suspendus de déplacement pour le prochain match, qui sera bien évidemment celui du derby. Une décision que regrette amèrement Jean-Louis Gasset, dépité pour le peuple vert, et qui constate une nouvelle fois qu’il n’y a aucune issue dans la bataille entre les instances et les supporters.

« Le football c'est la fête. Dans un derby, les visiteurs méritent d'être dans le stade. Hier, la Ligue a puni l'ASSE. Je dis toujours qu'il faut discuter... mais personne ne discute ! On va aller de sanction en sanction. On avait bon espoir, mais la Ligue a tranché. Quand il y a un huis clos, partiel ou total, ce n'est pas la fête. Ça dure depuis un bon moment, et on n'est pas le seul club. C'est fatiguant car nous, on n'y peut rien. On est impuissant », a souligné l’entraineur de Saint-Etienne qui va, une fois de plus, devoir faire sans soutien pour ce déplacement chaud du mois de novembre.