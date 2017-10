ASSE : Ces ex-Verts qui veulent la peau de Sainté

Dans : ASSE, Ligue 1, Metz.

Ce samedi à 20h00, l’ASSE reçoit le FC Metz dans son chaudron. Les supporters stéphanois reconnaitront très probablement quelques visages dans l’équipe lorraine, qui s’appuie grandement sur des joueurs passés par le Forez. Si Benoit Assou-Ekotto sera suspendu, il reste encore quatre joueurs passés par les Verts, et qui seront particulièrement motivés par cette rencontre. C’est ce que rappelle Philippe Hinschberger sur les ondes de France Bleu.

« Renaud Cohade, Benoît Assou-Ekotto, Nolan Roux, Emmanuel Rivière. On aime les ex-Stéphanois ! Ce sont des garçons qui sont partis de Saint-Etienne frustrés, un peu moins Assou-Ekotto. C’est vrai que Renaud Cohade, qui est déjà revenu l’année dernière, et surtout Nolan Roux auront certainement à cœur de se montrer. Ce sont des garçons intelligents, qui savent prendre du recul. C'est comme ça dans le football, on est désirable, on devient indésirable. Ils ont trouvé aujourd'hui un autre projet. Leur objectif n’est pas de régler des comptes avec Saint-Etienne mais de gagner des matches avec Metz », a prévenu le coach des Grenats, qui ne veut pas que ses joueurs se trompent de combat. Néanmoins, cela ferait très mal au public stéphanois, de voir un joueur comme Nolan Roux, si souvent maladroit avec l’ASSE, trouver le chemin des filets dans le chaudron avec le FC Metz.