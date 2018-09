ASSE : Ce joueur du PSG a complètement dégoûté Gasset

Dans : ASSE, PSG, Ligue 1.

Malgré une première période plutôt intéressante, l’AS Saint-Etienne s’est lourdement inclinée face au Paris Saint-Germain (4-0) vendredi en Ligue 1.

A l’image de leurs précédentes rencontres, les Verts ont manqué d’efficacité dans le secteur offensif. Avec une telle maladresse, le deuxième but signé Edinson Cavani (51e, sp) avait déjà tué le suspense. « Après, nous avons lâché mentalement, le PSG était en confiance et on a vu un écart immense », a constaté Jean-Louis Gasset, surtout impressionné par la prestation d’un Parisien en particulier. Selon l’entraîneur stéphanois, Adrien Rabiot a effet surclassé ses hommes au milieu de terrain.

« Un joueur comme Rabiot, j'ai la sensation qu'il a survolé le match, a commenté l’ancien coach adjoint de Laurent Blanc à Paris. Du banc de touche, c'était trop fort. Je le vois très fort. Je le vois progresser... Il a tout. Il est très fort techniquement. Maintenant, il s'est bien rempli, il va au duel, il fait mal, il est bon de la tête, il court, il doit faire 15 kilomètres par match... Il est en grande, grande progression. » Et l'évolution du milieu de 23 ans n'est sûrement pas terminée.