ASSE : Ce consultant exige des Verts revanchards contre Lyon !

Dans : ASSE, OL, Ligue 1.

Samedi soir, Saint-Etienne s’est logiquement imposé à Geoffroy-Guichard contre le Stade de Reims.

Un succès précieux des Verts, qui restent intercalés entre Marseille et Lyon au classement. L’OL, ce sera justement le prochain adversaire de l’ASSE après la trêve internationale. Un derby très attendu, les deux ennemis se tenant en seulement un point. Et dans les colonnes du Progrès, Robert Herbin a expliqué qu’il attendait beaucoup des joueurs stéphanois. Selon l’ancien joueur du club forézien, un état d’esprit revanchard après l’humiliation de la saison dernière sera nécessaire pour faire un résultat au Groupama Stadium.

« Les Verts ont fait une bonne affaire. C'est un match qu'ils ont bien négocié. Le premier but est arrivé très vite et le second avant la pause a eu de l'importance également. Elle a mis les Verts à l'abri. On a senti leur envie de bien faire. Jean-Louis Gasset les a un peu secoués et ça porte ses fruits. Je sens davantage d'assurance, de cohérence dans ce qu'ils font. Leur classement est plus qu'honorable avant de disputer le derby dans quinze jours. J'espère qu'ils auront soif de revanche après ce qu'il s'est passé la saison passée à Geoffroy-Guichard » a lâché le Sphynx, sans doute impatient de voir ce derby très attendu, qui pourrait marquer un premier tournant dans la course au podium.