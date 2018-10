ASSE : Ce buteur est devenu un vrai problème pour l'ASSE

Dans : ASSE, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne a des problèmes de riches, puisque les Verts ont un large choix sur le plan offensif, notamment pour tenir le rôle de buteur. Et un joueur paie cash ce souci, c'est Robert Beric. Depuis le début de la saison, l'attaquant slovène de l'ASSE a joué seulement 40 minutes lors des trois matches durant lesquels il est entré en jeu. Ajoutez à cela des statistiques inévitablement faméliques (0 but, 0 passe décisive), et forcément la situation de Robert Beric semble d'un seul coup très précaire à Sainté.

Jean-Louis Gasset ne le cache pas, la situation de l'attaquant international slovène lui pose un vrai cas de conscience. « Robert Beric ? C’est un problème épineux pour moi. C’est un garçon qui était sur la liste des transferts. Jusqu’au 31 août minuit, je pouvais le perdre. Je l’ai pris en stage parce que je suis reconnaissant de ce qu’il a fait et c’est un garçon que j’aime beaucoup. Il était mal à l’aise et s’il s’est blessé deux fois c’est que la tête était embrouillée. Je ne pouvais pas en même temps installer Khazri, redonner le goût et le mental à Diony, faire exploser Gueye. Ils sont quatre et on ne peut pas jouer avec quatre pointes. J’espère que la sélection lui a redonné le moral et un petit peu de physique. Je l’ai vu revenir beaucoup plus confiant et peut-être que je vais m’en servir rapidement », a expliqué, dans Le Progrès, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, avant la réception de Rennes dimanche à Geoffroy-Guichard.