ASSE : Ça sent le roussi pour l’ASSE dans le dossier Bamba

Dans : ASSE, Ligue 1, Mercato.

Dans un peu plus de dix jours maintenant, Jonathan Bamba (22 ans) sera officiellement libre de tout contrat.

En effet, l’international espoir français n’a toujours pas prolongé son bail en faveur de l’ASSE. Et pourtant, les dirigeants stéphanois ont fait le nécessaire pour le conserver. Effectivement, Le Progrès explique que le club du Forez a transmis une « proposition ferme au clan Jonathan Bamba depuis plusieurs semaines ». Actuellement en vacances, le joueur le plus décisif des Verts la saison dernière n’a toujours pas donné sa réponse.

L’optimisme n’est pas vraiment de mise du côté des dirigeants de l’AS Saint-Etienne selon le quotidien régional, même si en interne, on espère que la prolongation du contrat de Jean-Louis Gasset fera pencher la balance dans le bon sens. Pour rappel, Jonathan Bamba a la cote en Europe puisqu’il intéresserait l’Olympiakos, Fenerbahçe et de nombreux clubs en Espagne et en Premier League. Ce dossier s’annonce donc très compliqué pour le récent 7e de Ligue 1, aux finances loin d’être illimitées cet été…