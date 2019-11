ASSE : Bravo la légende, il s'incline devant Ruffier

Dans : ASSE.

En disputant à Geoffroy-Guichard face à Montpellier son 304e match avec Saint-Etienne, Stéphane Ruffier a dépassé Ivan Curkovic. Et à l’occasion de cette rencontre, il a livré un véritable récital…

Gaëtan Laborde peut en témoigner, lui qui a vu deux de ses tentatives magnifiquement arrêtées par l’international français (3 sélections). Aux yeux de Jérôme Alonzo, ancien gardien du Paris Saint-Germain et consultant pour La Chaîne L’Equipe, il ne fait aucun doute que Stéphane Ruffier fait partie des meilleurs gardiens du championnat. Après ce record décroché et cette performance XXL sur la pelouse de Geoffroy-Guichard contre Montpellier, il a d’ailleurs tenu à lui rendre un hommage appuyé.

« Dimanche, il a fait deux gros arrêts : un magnifique, et l’autre exceptionnel. C’est un gardien qui fait gagner beaucoup de points, qui travaille beaucoup, qui a avec lui un entraîneur des gardiens et une doublure qui sont importants dans sa progression. Il a tout dans le package, il a aussi un public qui l’adore. Et puis il est juste très bon et très souvent donc bravo à lui » a commenté Jérôme Alonzo, lequel est tout simplement admiratif devant la progression, les performances et la carrière de Stéphane Ruffier à l’AS Saint-Etienne. Assurément, le club forézien peut se féliciter chaque jour d’avoir un tel gardien dans son effectif, et de l’avoir conservé aussi longtemps. A 33 ans, Stéphane Ruffier est encore sous contrat avec l’ASSE jusqu’en juin 2021.