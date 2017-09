ASSE : Bien avant l’OL, Romeyer met déjà Garcia sous pression

Dans : ASSE, OL, Ligue 1.

Comme chaque année, les Verts ont organisé une cérémonie au musée de la mine de Saint-Etienne pour transmettre leurs valeurs à leurs recrues.

Mercredi soir, les nouveaux venus, y compris le staff d’Oscar Garcia, ont donc découvert cette tradition et ont reçu leur fameuse lampe des mineurs. L’occasion pour le co-président stéphanois Roland Romeyer de glisser un message à son entraîneur en vue du rendez-vous le plus important de la saison. On parle évidemment du derby contre l’Olympique Lyonnais prévu le dimanche 5 novembre à Geoffroy-Guichard.

« Il va falloir aller au charbon quand on va recevoir notre voisin, a prévenu le dirigeant de l’ASSE dans des propos relayés par Le Progrès. C’est un match important. On aura le temps de vous l’expliquer. Il faut prendre exemple sur ces héros qu’étaient les mineurs, s’imprégner de leurs valeurs : le partage, la solidarité, le travail. Oscar, tous les jours, je remercie le bon dieu que tu nous aies rejoint avec ton staff. »

Garcia est prévenu

Touché par cette tradition, le technicien espagnol tentera de se montrer à la hauteur. « Je sais la symbolique de cet objet, son importance. Je suis né à Sabadel, une ville ouvrière. Je connais le caractère de ces villes », a réagi Garcia, qui sait également qu’il n’aura pas le droit à l’erreur lors de cette 12e journée de Ligue 1.