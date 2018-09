ASSE : Beric-Diony, on réclame le duo de choc à Saint-Etienne

Dans : ASSE, Ligue 1.

Après une défaite au Parc des Princes, les victimes du Paris Saint-Germain en Ligue 1 ont l’habitude de relativiser. Mais pour l’AS Saint-Etienne, ça commence à faire beaucoup.

Balayés (4-0) par le champion de France, les Verts restent sur quatre matchs sans victoire, et trois sans le moindre but inscrit. Une statistique étonnante pour une animation offensive menée par Rémy Cabella et Wahbi Khazri. Du coup, l’ASSE pourrait faire appel à un autre duo pour la venue du Stade Malherbe Caen samedi (20h), celui composé de Robert Beric et de Loïs Diony. C’est du moins le conseil d’Adrien Ponsart à l’entraîneur Jean-Louis Gasset.

« Il faut à tout prix battre Caen sinon il va y avoir un malaise. Et ce ne sera pas facile : les Caennais sont en forme, on l’a vu contre Lyon (2-2). Cabella va revenir. J’espère que Gasset va le mettre en 10, dans l’axe. Il a trop de volume pour rester sur un côté, a commenté l’ancien Stéphanois pour But. Et j’espère surtout que Beric et Diony seront associés devant. Ils ont tout pour être complémentaires. Avec eux deux, Cabella et Khazri, ça peut le faire. »

L’ASSE attend le déclic

« Il faut qu’on arrête de jouer à la baballe, qu’on se projette plus vite, a-t-il poursuivi. Je ne m’inquiète pas parce que les joueurs, on les a. Il faut juste que la mayonnaise prenne, qu’on se mette à jouer. Et qu’on resserre les boulons derrière. » Annoncés indésirables cet été, Beric et Diony sont désormais réclamés. Comme on dit, tout va très vite en football…