ASSE : Ben Arfa, Njie, Ferri, le délirant mercato de l’ASSE selon Ménès

Dans : ASSE, Mercato, PSG, OL, OM.

En grande difficulté au classement, l’AS Saint-Etienne compte surtout sur le mois de janvier pour inverser la tendance, et éviter de replonger dans les affres du passé où le ventre mou, voire la relégation, faisaient partie du quotidien des Verts. Plusieurs arrivées sont à l’étude, et ce à tous les postes, ce qui est assez rare en plein milieu de la saison. De quoi donner des idées à Pierre Ménès, qui a été interrogé par France Bleu Loire sur les éventuels renforts qui pourraient aider l’ASSE à remonter la pente. Et à l’heure où Dominique Rocheteau a expliqué qu’il souhaitait faire venir des joueurs expérimentés en Ligue 1, et non plus des paris à l’étranger, le consultant de Canal+ propose des solutions chez les joueurs inutilisés des meilleurs clubs français. Tout simplement.

« Est-ce que je pense à des noms ? Déjà Ben Arfa (PSG) qui va bientôt être sur le marché. Ensuite, des joueurs qui sont barrés dans d'autres clubs comme Njie (OM). Bon, je sais que ce sont des Lyonnais, mais Grenier et Ferri ne feraient pas tâche à l'ASSE. Moi, les guerres de supporters, je n’en ai rien à f… » a expliqué Pierre Ménès, qui sait très bien que Jordan Ferri, qui avait gravement blessé Robert Béric lors d’un sulfureux derby il y a deux ans, pourrait tout de même difficilement revêtir le maillot vert dans quelques semaines.