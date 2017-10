ASSE : Bamba aurait pu filer à l'OM, mais...

Dans : ASSE, OM, Ligue 1, Mercato.

Auteur d’un début de saison convaincant (4 buts et 1 passe décisive en Ligue 1) malgré des problèmes contractuels avec l’AS Saint-Etienne, Jonathan Bamba aurait pu faire le bonheur d’un autre gros club de l’Hexagone. A en croire les informations de France Football, l’Olympique de Marseille était tout proche de mettre le grappin sur le numéro 14 des Verts. A l’été 2015, la cellule de recrutement de l’OM avait repéré Jonathan Bamba durant le célèbre Tournoi de Toulon.

Inflexible, Galtier rembarre Labrune pour Bamba

Alerté, Vincent Labrune décide alors de faire confiance à ses troupes et décroche son téléphone afin d’échanger avec Christophe Galtier sur l’attaquant de l’ASSE. Pas utilisé à cette époque dans le Forez, le joueur aurait pu alors être disponible pour un transfert. Mais pour l’ancien coach de Saint-Etienne, hors de question de se séparer de Jonathan Bamba. Prêté au Paris FC, puis à Saint-Trond et à Angers, il fait désormais le bonheur d’Oscar Garcia, qui devrait le récupérer rapidement après une mise à l’écart liée à sa prolongation de contrat. Et merci qui ? Merci Christophe Galtier pour les Verts..