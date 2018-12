ASSE : Balbir vient calmer des Verts totalement paranos sur l'arbitrage

Dans : ASSE, Ligue 1.

Une fois de plus, l’assistance vidéo à l’arbitrage n’a pas été en faveur de l’AS Saint-Etienne dimanche dernier.

Alors qu’ils se dirigeaient vers une victoire à Nice, les Verts ont concédé un penalty très litigieux en fin de rencontre (1-1 score final). L’arbitre Thomas Leonard a en effet sanctionné Kévin Monnet-Paquet pour une faute sur Allan Saint-Maximin. De quoi provoquer la colère du club stéphanois et de son directeur général Frédéric Paquet, lassé de voir son équipe lésée par la VAR. D’où l’intervention de Denis Balbir pour calmer les esprits.

« La semaine passée, la direction stéphanoise a stigmatisé l’arbitrage dans un communiqué et en faisant une vidéo des erreurs de la VAR en leur défaveur. On ne peut pas franchement dire que ça a eu beaucoup d’impact. En même temps, je pense que tous les clubs pourraient faire des DVD pour montrer les erreurs commises, a tempéré le chroniqueur de But. Depuis le début de saison, elles sont quand même nombreuses et pas seulement à l’encontre des Verts. Même si je comprends que cela génère une grosse frustration, on ne peut pas toujours tout remettre là-dessus. »

« Pas de cabale anti-stéphanois »

« Après, quand on étudie les ralentis, on se rend compte que le contact est très minime voire inexistant. Si, nous, simple spectateurs, arrivons à voir ce genre de choses, j’ai du mal à comprendre comment des professionnels dans un car régie peuvent laisser passer ça et ne pas prévenir l’arbitre central. Avec cette erreur, ça commence à faire un peu beaucoup. Maintenant on ne va pas parler de cabale anti-stéphanois. Il n’y en a pas, a tranché le journaliste. Malgré tout, cela prive les Verts d’un bel exploit. C’est fortement dommageable. » Suffisant pour arrêter la thèse du complot ?