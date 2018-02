ASSE : Balbir l'annonce, l'ASSE peut encore rêver d'Europe !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Il y a quelques semaines encore, la priorité des priorités du côte de l'AS Saint-Etienne était d'assurer le maintien en Ligue 1. Mais après un mercato très ambitieux, et surtout axé sur le court terme, les Verts ont retrouvé des couleurs et pointent désormais à la 14e place avec huit points de retard sur Nantes, cinquième. Pour Denis Balbir, l'ASSE est désormais redevenue une formation conquérante et il faudra compter avec l'AS Saint-Etienne d'ici la fin de saison.

« A mes yeux, l’ASSE est vraiment repartie sur de nouvelles bases. Elle n’est pas encore dans le rythme d’une équipe comme Bordeaux mais on peut commencer à faire le parallèle. Bordeaux s’est replacé dans la course à l’Europe. Est-ce que Saint-Etienne peut le faire ? Pourquoi pas ? Cette équipe ne va plus désormais jouer que des matchs de coupe. Je pense qu’au sein du vestiaire, il va se créer un challenge avec le staff. Avec ce que l’équipe a pu faire contre Marseille, on peut être un peu plus confiant. On ne parle plus de maintien. C’est déjà du passé. Là, il y a des échéances excitantes à venir pour l’ASSE : le derby retour, etc. Je pense que Saint-Etienne peut légitimement espérer jouer un rôle de trublion du championnat sur la fin de saison. Ce serait bien de donner l’envie à certains joueurs prêtés ou en fin de contrat de rester, de donner aussi envie aux dirigeants d’investir pour la saison prochaine », confie, sur ButFootballClub, le journaliste, clairement emballé par cette version 2018 de l'AS Saint-Etienne. Nul doute que le derby du 25 février à Lyon sera l'occasion d'en savoir plus sur la suite et la fin de saison des Verts.