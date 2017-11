ASSE : Aulas manque d'humilité, ses joueurs aussi balance Rocheteau

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Après une défaite 0-5 à domicile, un carton rouge et deux interruptions de match liées au comportement des supporters, les Stéphanois se font logiquement petits dans la foulée de ce derby perdu face à l’OL.

Seul Dominique Rocheteau ne décolère pas, lui qui est parti en première ligne et accuse désormais Jean-Michel Aulas en plus de Nabil Fékir. Pour l’Ange Vert, le président lyonnais symbolise parfaitement le manque d’humilité de son club et de son capitaine, ce qui a débouché sur le comportement de dimanche soir après le cinquième but, et ce fameux maillot tendu devant le Kop stéphanois. Et pour le dirigeant stéphanois, ce n’est clairement pas une première de la part des Lyonnais.

« Je pense que dans le sport, il faut toujours faire preuve d'humilité et de discernement aussi. Je pense à Nabil Fekir qui est un très grand joueur. Je ne sais pas ce qu'il a eu comme réaction, mais c'est une provocation et à 5-0 comme ça c'est presque un geste d'humiliation, donc, je me mets à la place des supporters. Ils ont réagi, pas forcément d'une bonne façon. Les joueurs font un spectacle, ils doivent se comporter de manière exemplaire et surtout dans des situations comme ça. Et en plus on a un président lyonnais Jean Michel Aulas qui tweete pendant les matchs, ce n'est pas bon non plus. C'est de la provocation aussi. Il ne faut pas enfoncer le clou. Je parle toujours d'humilité, il faut rester humble parce que en foot et en sport en général ça va très vite. Il faut que ça reste des gestes festifs, et puis Fekir va faire une grande carrière, il a donc une image, tu ne peux pas être dans la provocation, ce n'est pas possible, pas comme ça… Je ne veux pas rentrer dans une polémique, mais ce n'est pas la première fois qu'on est dans la provocation avec Lyon, mais c'est comme ça », a dénoncé sur RTL le manager de l’AS Saint-Etienne, qui pense bien évidemment à quelques incidents qui avaient déjà eu lieu avec le coup de crayon de Lopes sur le nom de Saint-Etienne, ou l’écharpe de l’OL accrochée par Joël Bats devant le Kop de l’ASSE…