ASSE : Aulas, Le Graët, « plus ils sont riches, plus ils sont bêtes » !

Dans : ASSE, OL, Ligue 1.

Ce dimanche après-midi, Saint-Etienne affronte Rennes dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1.

Et à cette occasion, les Green Angels avaient visiblement des messages à faire passer. « Les instances c’est comme les cochons, plus ça devient riche plus ça devient bête. Et la répression c’est nous qui la vivons, mais c’est vous qui en vivez » pouvait-on lire sur certaines banderoles, en référence à la célèbre chanson de Jacques Brel. Par ailleurs, un énorme cochon représentant la LFP et la FFF a été déployé dans la tribune de Geoffroy-Guichard. Des billets de banque géants caricaturant notamment Noël Le Graët et Jean-Michel Aulas étaient également visibles. Pour rappel, les supporters de l’ASSE avaient annoncé en début de semaine qu’ils allaient observer une grève des encouragements lors des 20 premières minutes du match Sainté-Rennes pour dénoncer la « répression aveugle » de la LFP.