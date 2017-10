ASSE : Attaqué par une banderole, Bamba change d'attitude avec l'ASSE !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Jonathan Bamba n'était pas aligné vendredi soir lors de la défaite de l'AS Saint-Etienne contre Montpellier, mais le jeune attaquant était dans tous les esprits, son absence étant forcément pénalisante pour l'ASSE. Les supporters de Saint-Etienne ont, eux, clairement fait savoir ce qu'ils pensaient de Joanathan Bamba, mis à l'écart par la direction des Verts car il refuse de négocier une éventuelle prolongation de contrat. Une banderole « Bamba : 150.000 euros ou pas, l’humilité ne s’achète pas » est sortie dans un virage de Geoffroy-Guichard, histoire de rappeler à l'attaquant que sa demande salariale était un peu exagérée.

Quoi qu'il en soit, alors que depuis plusieurs semaines, il n'y avait plus aucun dialogue entre le clan Bamba et les dirigeants de l'AS Saint-Etienne, les choses ont radicalement évolué annonce Le Progrès. « Le directeur sportif de l’ASSE, Dominique Rocheteau a annoncé que le contact avait été renoué entre les représentants du joueur et les dirigeants du club. Une démarche intelligente de nature à faire avancer le dossier du jeune international espoir, tiraillé jusqu’à présent entre les déclarations des uns et des autres », affirme le quotidien régional. Une bonne nouvelle pour l'AS Saint-Etienne et pour Jonathan Bamba, qui pourrait donc quitter la réserve de l'ASSE pour revenir à la disposition d'Oscar Garcia.