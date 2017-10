ASSE : Après Diony, Cabella est incertain pour le derby contre l'OL !

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Dans un peu moins de deux semaines, l'AS Saint-Etienne recevra l'Olympique Lyonnais pour LE derby le plus chaud de Ligue 1. Mais pour ce match très attendu par les supporters des deux clubs, l'ASSE pourrait devoir se passer de deux atouts majeurs. En effet, en plus de Loïs Diony, victime d'une déchirure au mollet gauche et dont l'absence plusieurs semaines devrait être confirmée ce lundi après de nouveaux examens, il se pourrait bien que Rémy Cabella soit aussi absent face à l'OL.

Le joueur prêté par l'OM, devenu un vrai patron du côté des Verts, a pris cher vendredi soir contre Montpellier, au point de quitter Geoffroy-Guichard avec des béquilles. Selon Le Progrès, Rémy Cabella présente un très gros hématome sur l'avant du pied et son articulation doit être soulagée. Résultat, Cabella fera un point avec le staff médical de l'AS Saint-Etienne ce lundi afin d'en savoir plus, mais son forfait le week-end prochain à Strasbourg paraît d'ores et déjà inéluctable, tandis que sa présence pour ASSE-OL n'est pas du tout acquise. Comme le rappelle le quotidien régional, Oscar Garcia doit déjà gérer les blessures de Bryan Dabo, Ronaël Pierre-Gabriel et Loïc Perrin dont les retours ne sont pas encore fermement programmés.