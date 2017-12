ASSE : Année 2017 terminée pour Loïc Perrin !

Dans : ASSE, Ligue 1.

La fin d'année 2017 ressemble à un cauchemar pour l'AS Saint-Etienne et ses supporters. Car en plein marasme sportif, les Verts ont appris ce lundi que leur capitaine emblématique, Loïc Perrin, avait joué dimanche contre Nantes son dernier match de l'année.

Blessé en seconde période, et remplacé par Leo Lacroix, face aux Canaris, le défenseur de l'ASSE a passé une échographie et selon Bernard Lions le résultat est clair, Loïc Perrin souffre d'une lésion à l'ischio-jambier. Même si le capitaine des Verts passera mardi soir une nouvelle IRM, afin d'être sûr et certain de ce diagnostic, il semble déjà acquis qu'il ne pourra pas rejouer avant le début de l'année 2018. Il ne manquait plus que cela à l'AS Saint-Etienne.