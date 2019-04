ASSE : Alerte au boulard à Sainté, Gasset colle un avertissement

Dans : ASSE, Ligue 1.

En cas de victoire samedi à Amiens, l'AS Saint-Etienne aurait été le grand gagnant de cette journée de Ligue 1, mais il a fallu un geste de grande classe signé Cabella pour éviter une défaite aux Verts, lesquels étaient pourtant en supériorité numérique depuis une heure. Pour Jean-Louis Gasset, le comportement de ses joueurs n'a pas été celui qu'il attendait, et l'entraîneur de l'ASSE a clairement fait savoir ce qu'il pensait de tout cela. Car pour le coach stéphanois, il est évident que certains se voient trop beau lorsqu'il s'agit d'affronter une équipe à priori inférieure comme l'était Amiens.

Et Jean-Louis Gasset de remettre les pendules à l'heure. « On a joué contre une équipe qui a lutté, qui se bat les uns pour les autres. Nous, on a joué un peu entre nous, limite arrogant à certains moments. Il va falloir qu’on réagisse au niveau de l’état d’esprit. Si on a joué avec suffisance ? Oui (ferme). J’ai trouvé qu’on a joué un petit peu facile face à une équipe qui avait faim alors que nous, on donnait l’impression de ne pas avoir envie. Ce n’est pas dans nos habitudes. Il va falloir remédier à ça. On a 50 points, on va recevoir quatre fois. Mais il va falloir se ressaisir au niveau de l’état d’esprit alors que contre Amiens on a été largement insuffisant sur ce plan », a gentiment, mais fermement, fait remarquer l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne.