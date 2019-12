ASSE : Aholou suspendu 3 matchs, un scandale ?

Dans : ASSE.

Expulsé contre le PSG, Jean-Eudes Aholou a été suspendu pour quatre trois, plus un an avec sursis par la commission de discipline de la LFP. Claude Puel estime que cette décision est très sévère avec son joueur.

Déjà privée de Denis Bouanga ce samedi pour le match à la Meinau contre Strasbourg, l’AS Saint-Etienne doit également se passer de Jean-Eudes Aholou, lequel a vu rouge dimanche dernier à Geoffroy-Guichard contre le Paris Saint-Germain. Auteur d’un tacle musclé sur Leandro Paredes, le milieu de terrain de l’ASSE a en effet appris mercredi soir qu’il était suspendu pour quatre matchs dont un avec sursis, ce qui est évidemment une lourde sanction. Absent mardi à Nîmes en Coupe de la Ligue, Jean-Eudes Aholou ratera donc le déplacement en Alsace, puis la Coupe de France début janvier.

Quoi qu’il en soit, et même si l’AS Saint-Etienne n’a pas fait appel de cette sanction, Claude Puel estime quand même que le gendarme du foot professionnel a eu la main lourde avec son joueur. « La décision me paraît sévère. C’est vrai que c’est spectaculaire. Il n’y a pas lieu de se jeter comme ça et de très loin. Mais il n’y a pas de coup, de semelle sur le tibia ou la cheville comme on peut le voir quelques. Ce geste méritait une sanction moindre, c’est sûr », a confié l’entraîneur des Verts, qui regrette cette sanction, mais admet quand même qu'il y avait de quoi être impressionné.