ASSE : Affronter le MHSC, Dabo en tremble déjà

Dans : ASSE, MHSC, Ligue 1.

Titulaire indiscutable d’Oscar Garcia chez les Verts, Bryan Dabo s’impose enfin à l’ASSE après une saison compliquée sous les ordres de Christophe Galtier.

Débarqué en provenance de Montpellier, le polyvalent milieu de terrain de Saint-Etienne retrouve le MHSC vendredi soir à l’occasion du match entre les deux équipes comptant pour la 10e journée de Ligue 1. Le n°7 de l'ASSE n’ayant connu que ces deux formations en France, les retrouvailles seront forcément fortes en émotion. C’est en tout cas ce que le principal intéressé a confié sur les ondes de France Bleu.

« C'est fort en émotion, c'est la première fois que je vais jouer contre mon club formateur parce que l'année dernière je n'ai pas joué contre eux. Après je serai obligé de rester professionnel et de me battre sur le terrain jusqu'à la mort. C'est particulier, surtout de revoir certains anciens coéquipiers et Laurent Nicollin. Son père a compté pour moi, c'est un homme qui compte pour tous les Montpelliérains » a expliqué le milieu de terrain de l’ASSE, qui devrait à nouveau débuter vendredi dans le milieu à trois d’Oscar Garcia. Depuis le début de la saison, il a disputé huit matchs sur neuf des Verts, dont sept comme titulaire…