ASSE : Affrontement au mercato, il compte les points

Placé sur la liste des joueurs que l'AS Saint-Etienne verra partir avec plaisir, Lois Diony était proche de trouver un club en Belgique, mais ça coince.

Avec trois titularisations et 1 seul but marqué depuis le début de la saison 2019-2020, Loïs Diony a bien compris que sa présence à l’AS Saint-Etienne n’était plus vraiment désirée. Et si du côté de Claude Puel, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo on est d’accord pour voir filer l’attaquant de 27 ans, ce ne sera pas dans n’importe quelle condition. Car à un an et demi de la fin de son contrat chez les Verts, le club stéphanois n’envisage qu’un départ définitif de Loïs Diony et pas du tout un prêt.

Diony comptes les points au mercato

C’est pour cela que pour l’instant les négociations avec Anderlecht sont à l’arrêt. Le club belge était très tenté de faire venir l’attaquant de l’ASSE mais seulement sous forme de prêt, les dirigeants des Mauves ne voulant pas recruter définitivement Loïs Diony. Un deal similaire à celui qu’il avait passé avec Saint-Etienne concernant Robert Beric. Pour l’instant le dossier est donc en stand-by, aucun des deux clubs ne voulant faire un effort. L’attaquant stéphanois reste donc pour l’instant dans le Forez en attendant que les négociations reprennent entre l’AS Saint-Etienne et le RSC Anderlecht, ou pas.